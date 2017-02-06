Сигарета, предположительно, стала причиной трагического пожара на улице Касторной в Пензе Происшествия

Пенза, 6 февраля 2017. PenzaNews. Неосторожное обращение с огнем при курении, предположительно, стало причиной пожара в деревянном доме на улице Касторной в Пензе, в результате которого погиб мужчина. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина.

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«По предварительным данным, около 6.00 в минувшее воскресенье, 5 февраля, произошло возгорание в квартире в деревянном домовладении. После тушения огня было обнаружено тело проживавшего в доме мужчины 1951 года рождения», — сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что в рамках проводимой проверки назначено судебно-медицинское исследование.

«Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавила Людмила Фомина.