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Сигарета, предположительно, стала причиной трагического пожара на улице Касторной в Пензе

17:50 | 06.02.2017 | Происшествия

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Пенза, 6 февраля 2017. PenzaNews. Неосторожное обращение с огнем при курении, предположительно, стало причиной пожара в деревянном доме на улице Касторной в Пензе, в результате которого погиб мужчина. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина.

Сигарета, предположительно, стала причиной трагического пожара на улице Касторной в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По предварительным данным, около 6.00 в минувшее воскресенье, 5 февраля, произошло возгорание в квартире в деревянном домовладении. После тушения огня было обнаружено тело проживавшего в доме мужчины 1951 года рождения», — сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что в рамках проводимой проверки назначено судебно-медицинское исследование.

«Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавила Людмила Фомина.
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