В Нижнем Ломове водитель осужден за смерть пассажира, вылетевшего через стекло Происшествия

Пенза, 7 февраля 2017. PenzaNews. Наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении назначено водителю, который признан судом виновным в совершении смертельного ДТП в Нижнеломовском районе Пензенской области в состоянии наркотического опьянения.

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«6 августа 2016 года около 16.40 мужчина, управляя технически исправной машиной в состоянии наркотического опьянения, двигался по автодороге «Нижний Ломов — Пачелма — Башмаково» с двумя пассажирами. Он не выбрал оптимальный скоростной режим, не справился с рулевым управлением, в результате чего произвел опрокидывание в кювет», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Нижнеломовского районного суда.

Он уточнил, что в результате ДТП один из пассажиров вылетел через заднее стекло автомашины и от полученных множественных телесных повреждений скончался на месте.

«Вину в совершении преступления мужчина признал частично, отрицая факт нахождения в наркотическом опьянении. Он пояснил, что без назначения врача употреблял растительное вещество для лечения имеющегося у него заболевания. Однако указанные доводы были опровергнуты актом медицинского освидетельствования и показаниями специалиста», — добавил собеседник агентства.

По словам представителя суда, мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2,5 года.

«Приговор в законную силу не вступил», — отметил он.