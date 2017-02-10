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В Пензе стало известно о школьницах, попавших в реанимацию после вечеринки в сауне

10:56 | 10.02.2017 | Происшествия

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Пенза, 10 февраля 2017. PenzaNews. Начальник управления МВД России по Пензенской области генерал-майор полиции Юрий Рузляев сообщил о вопиющих случаях отравления детей алкоголем и наркотиками, один из которых произошел со школьницами, отмечавшими праздник в сауне.

Начальник управления МВД России по Пензенской области генерал-майор полиции Юрий Рузляев

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В декабре прошлого года в реанимацию с алкогольной комой были доставлены две несовершеннолетние ученицы школы №68 и №64, которые устроили себе Новый год в сауне на проспекте Строителей», — сказал он, выступая с отчетом об оперативной обстановке и результатах работы подразделений органов внутренних дел региона в ходе 41-й сессии Законодательного собрания Пензенской области в пятницу, 10 февраля.

По словам Юрия Рузляева, в январе четверо 13-летних подростков после совместного распития спиртного пришли в школу №69 на занятия, где были остановлены охранником.

«Позже двое из них были доставлены с алкогольным отравлением в больницу», — пояснил генерал-майор полиции.

Он добавил, что в 2016 году шестеро учащихся школ №58, №26 и центра образования №1 города Пензы попали в больницу с признаками отравления наркотическими средствами.
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