В Пензе машина снесла ограждение и рухнула с моста Происшествия

Пенза, 12 февраля 2017. PenzaNews. Автомобиль с пензенскими госномерами снес несколько пролетов моста в районе Междуречья и сорвался вниз. Информация об этом, а также первые кадры с места ДТП опубликованы в социальной сети «ВКонтакте».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На них видно, что вместо поврежденных металлических конструкций ограждения натянута сигнальная лента, которая призвана предупредить водителей и пешеходов о потенциальной опасности.

Машина упала на левый бок, проломив под собой лед. При этом она частично находится в воде. У автомобиля сильно поврежден капот.

Предположительно, в момент случившегося в салоне находился только водитель. Тяжесть полученных им травм в настоящее время устанавливается.

Обстоятельства произошедшего выясняются.