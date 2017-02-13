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Вступил в силу приговор жителю Никольского района за пьяное ДТП

10:31 | 13.02.2017 | Происшествия

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Пенза, 13 февраля 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор Никольского районного суда, которым Дмитрий Богданов приговорен к 6 месяцам лишения свободы с запретом на управление транспортным средством на 1 год за ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в результате чего пострадал его пассажир.

Вступил в силу приговор жителю Никольского района за пьяное ДТП

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь пензенского областного суда Наталья Быченкова, 18 ноября 2015 года Дмитрий Богданов был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, за что он был оштрафован на 30 тыс. рублей и лишен права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев.

«Вопреки запрету 30 июля 2016 года он управлял автомобилем «Hyundai Solaris» в состоянии алкогольного опьянения. Двигаясь по автодороге в село Павловка, Дмитрий Богданов выехал на встречную полосу, а затем на левую обочину, после чего съехал в кювет и опрокинул автомобиль. В результате ДТП его пассажиру были причинены телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью», — добавила собеседница агентства.

Она отметила, что в судебном заседании мужчина полностью признал свою вину.

«Не согласившись с приговором, адвокат Дмитрия Богданова подал апелляционную жалобу, которая судебной коллегией по уголовным делам пензенского областного суда оставлена без удовлетворения», — пояснила Наталья Быченкова.
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