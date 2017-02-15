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В Спасском районе мужчина погиб при столкновении трех автомобилей

09:42 | 15.02.2017 | Происшествия

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Пенза, 15 февраля 2017. PenzaNews. Мужчина 1965 года рождения погиб при столкновении трех автомобилей на 490 км федеральной автодороги М5 «Урал» в Спасском районе Пензенской области в минувший вторник, 14 февраля.

В Спасском районе мужчина погиб при столкновении трех автомобилей

Фото: 58.mchs.gov.ru

Кроме того, по предварительным данным, в ДТП травмы получила женщина 1967 года рождения.

Крытый тентом грузовик, ставший одним из участников аварии, перевозил различные грузы, в числе которых холодильник, шкафы, коробки и чемоданы. В результате столкновения они оказались разбросаны по трассе.

Как сообщается на сайте главного управления МЧС России по Пензенской области, для ликвидации последствий случившегося от ведомства привлекались два человека и одна единица техники.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
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