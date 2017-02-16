На Южной поляне в Пензе «Opel» въехал в маршрутку №89 Происшествия

Пенза, 16 февраля 2017. PenzaNews. Молодая девушка за рулем автомобиля «Opel» не заметила маршрутку №89, водитель которой высаживал пассажиров на остановке «Дворец водного спорта» на улице Калинина в Пензе, в результате чего легковая машина въехала в заднюю часть микроавтобуса.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» водитель маршрутного такси Сергей Серебряков, в момент аварии в салоне находилось около пяти человек, никто из них не пострадал.

Предположительно, ДТП произошло из-за того, что яркое солнце на время ослепило девушку-водителя и она не увидела остановившийся впереди транспорт.

От удара у легкового автомобиля оказался помят капот. У маршрутного такси повреждений практически нет.

В настоящее время на месте работает аварийный комиссар.