В 2016 году в Пензенской области в ДТП погибли 239 человек Происшествия

Пенза, 18 февраля 2017. PenzaNews. 239 человек погибли в результате дорожно-транспортных происшествий в Пензенской области в 2016 году. Такие данные были озвучены в ходе заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при региональном правительстве.

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Согласно озвученным данным, всего за 12 месяцев произошло 1 тыс. 910 ДТП. Травмы в них получили 2 тыс. 649 человек.

Максимальное количество дорожно-транспортных происшествий приходится на пятницу и субботу.

Нарушения правил дорожного движения спровоцировали 93,5% происшествий. По вине нетрезвых водителей зарегистрировано 248 ДТП, в которых 63 человека погибли и 376 получили ранения.

На федеральные автодороги приходится 41% гибели людей в дорожно-транспортных происшествиях.

На территориальных автодорогах совершено 309 ДТП, в которых 79 человек погибли и 463 пострадали.

Наибольшее количество ДТП со смертельным исходом зарегистрировано в Пензенском, Белинском, Земетчинском, Колышлейском и Вадинском районах. На автодороге «Пенза — Шемышейка — Лопатино» образовался участок аварийности — в 2016 году на нем было зарегистрировано шесть ДТП со смертельным исходом.

На дорогах погибли 67 пешеходов, что на 13,8% больше, чем в 2015 году.

С начала 2017 года в ДТП погибли 27 человек. Основной причиной смертельных ДТП — 18 случаев — стало нарушение правил обгона с выездом на полосу встречного движения, сообщает пресс-служба областного правительства.