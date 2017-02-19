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В Пензе пожарные вывели из горящего дома 15 человек и вытащили ребенка через окно

12:27 | 19.02.2017 | Происшествия

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Пенза, 19 февраля 2017. PenzaNews. Сотрудники МЧС с помощью приставной лестницы вытащили 9-летнего мальчика через окно из квартиры дома на улице Лобачевского, расположенной по соседству с той, в которой вечером в минувшую субботу, 18 февраля, произошел пожар на кухне. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС РФ по региону Анна Шупилова.

В Пензе пожарные вывели из горящего дома 15 человек и вытащили ребенка через окно. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Кроме того, из-за сильного задымления из дома пришлось эвакуировать 15 жильцов», — добавила собеседница агентства.

Она уточнила, что в результате пожара помещение кухни выгорело полностью.

«Причины случившегося в настоящее время устанавливаются», — сказала Анна Шупилова.
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