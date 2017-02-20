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Три человека погибли в ДТП с участием «КамАЗа» на трассе под Пензой

17:45 | 20.02.2017 | Происшествия

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Пенза, 20 февраля 2017. PenzaNews. Три человека, по предварительным данным, погибли в результате столкновения автомобилей «Renault Logan» и «КамАЗ» на федеральной трассе М5 «Урал» в Бессоновском районе Пензенской области в понедельник, 20 февраля.

Три человека погибли в ДТП с участием «КамАЗа» на трассе под Пензой

Фото: 58.mchs.gov.ru

Как сообщается на сайте главного управления МЧС России по региону, сигнал о ДТП поступил на пульт дежурного в 15.36. На место происшествия от ведомства были направлены три человека и одна единица техники.

В результате аварии легковой автомобиль превратился в груду металла. Грузовик буквально смял иномарку, у людей в салоне практически не было шансов выжить.

«КамАЗ» после удара вынесло в кювет.

Личности погибших в настоящее время выясняются.

Сотрудники Госавтоинспекции восстанавливают картину случившегося.
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