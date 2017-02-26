В Пензенской области за смертельное ДТП осужден гражданин Китая Происшествия

Пенза, 26 февраля 2017. PenzaNews. 30-летний гражданин Китая признан судом винновым в совершении дорожно-транспортного происшествия на 567 км федеральной трассы М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области, в результате которого погиб мужчина.

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«В ночное время водитель «Jeep Grand Cherokee» двигался со стороны Пензы в направлении Москвы. При выполнении обгона грузовика он выехал на полосу встречного движения, где произвел столкновение с автомобилем «Lexus». В результате столкновения водитель «Lexus» получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где через несколько дней скончался. Телесные повреждения различной степени тяжести получили три пассажира «Lexus», а также водитель «Jeep Grand Cherokee». Он был задержан и заключен под стражу», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что гражданин Китая, который оказался виновником происшествия, не состоял на миграционном учете и не имел законных оснований для нахождения на территории РФ.

«Автомобилем он управлял на основании доверенности, полученной от собственника машины — своей знакомой. Мужчина пояснил, что в ночных условиях перед выполнением обгона грузовика с прицепом не учел его скорость и длину, хотя видел, что навстречу движется автомобиль», — добавили в полиции.

В управлении отметили, что мужчине назначено наказание в виде реального лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, при этом не уточнив, на какой срок осужден виновный.