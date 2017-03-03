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В Пензе девятиклассник школы №71 умер после пробежки в ФОКе

13:26 | 03.03.2017 | Происшествия

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Пенза, 3 марта 2017. PenzaNews. Учащийся девятого класса школы №71 города Пензы скончался после пробежки в физкультурно-оздоровительном комплексе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Елена Столярова.

В Пензе девятиклассник школы №71 умер после пробежки в ФОКе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Вчера [в четверг, 2 марта] в 18.00 мальчик пришел самостоятельно позаниматься. Это был не урок физкультуры, вечернее занятие. [...] Пробежку сделал и внезапно почувствовал себя плохо», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что присутствовавшие поблизости педагоги пытались спасти подростка, однако их усилия не дали результата.

«Один помощь оказывал, второй вызвал скорую», — сказала детский омбудсмен.

По словам Елены Столяровой, оперативно прибывшие медики также не смогли помочь школьнику.

«Скорая через 8 минут приехала, как говорят работники ФОКа, но, к сожалению, было уже поздно», — уточнила она.

Елена Столярова добавила, что, по ее сведениям, до 1 января мальчик состоял в специальной группе по состоянию здоровья.

Она отметила, что обстоятельства случившегося выясняют следственные органы.

«Этот вопрос у меня на контроле», — подчеркнула уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области.
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