В Пензе погоней и дракой завершилось нападение на водителя такси Происшествия

Пенза, 6 марта 2017. PenzaNews. Продолжительной погоней по улицам Пензы и дракой с участием сразу нескольких человек завершилось нападение на водителя такси, которое произошло около кафе «Избушка» вечером в минувшее воскресенье, 5 марта.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» очевидцы инцидента, группа молодых людей, спровоцировавшая конфликт, после нападения скрылась с места происшествия на автомобиле «Mercedes».

Таксисты, которые с помощью средств связи одновременно получили информацию об избиении коллеги, организовали поиск иномарки по улицам Пензы. Спустя короткое время они обнаружили двигавшийся на быстрой скорости автомобиль и стали его преследовать. Погоня продолжалась около получаса.

Зачинщики конфликта остановились около кинотеатра «Современник», где попытались укрыться, однако таксисты нашли молодых людей, завязалась драка.

По словам очевидцев, на парковку к развлекательному комплексу в общей сложности прибыло около 40 машин. Примерно через 15 минут после этого подъехали автомобили охранных предприятий, полиции и скорой помощи. Согласно имеющимся сведениям, некоторым участникам конфликта потребовалась помощь медиков.

Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из мужчин, инициировавших конфликт. Его доставили в отдел полиции для разбирательства. Туда же отправился и водитель такси, на которого напали злоумышленники, чтобы написать заявление.

ИА «PenzaNews» пока не располагает официальными комментариями по поводу произошедшего инцидента.