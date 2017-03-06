В Пензе погоней и дракой завершилось нападение на водителя такси
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Пенза, 6 марта 2017. PenzaNews. Продолжительной погоней по улицам Пензы и дракой с участием сразу нескольких человек завершилось нападение на водителя такси, которое произошло около кафе «Избушка» вечером в минувшее воскресенье, 5 марта.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Как сообщили ИА «PenzaNews» очевидцы инцидента, группа молодых людей, спровоцировавшая конфликт, после нападения скрылась с места происшествия на автомобиле «Mercedes».
Таксисты, которые с помощью средств связи одновременно получили информацию об избиении коллеги, организовали поиск иномарки по улицам Пензы. Спустя короткое время они обнаружили двигавшийся на быстрой скорости автомобиль и стали его преследовать. Погоня продолжалась около получаса.
Зачинщики конфликта остановились около кинотеатра «Современник», где попытались укрыться, однако таксисты нашли молодых людей, завязалась драка.
По словам очевидцев, на парковку к развлекательному комплексу в общей сложности прибыло около 40 машин. Примерно через 15 минут после этого подъехали автомобили охранных предприятий, полиции и скорой помощи. Согласно имеющимся сведениям, некоторым участникам конфликта потребовалась помощь медиков.
Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из мужчин, инициировавших конфликт. Его доставили в отдел полиции для разбирательства. Туда же отправился и водитель такси, на которого напали злоумышленники, чтобы написать заявление.
ИА «PenzaNews» пока не располагает официальными комментариями по поводу произошедшего инцидента.