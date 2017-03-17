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Дело возбуждено по факту гибели травмированного ковшом экскаватора рабочего в Пачелме

16:45 | 17.03.2017 | Происшествия

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Пачелма, 17 марта 2017. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» возбуждено по факту гибели рабочего одного из предприятий в поселке Пачелма Пензенской области, который был смертельно травмирован ковшом экскаватора.

Дело возбуждено по факту гибели травмированного ковшом экскаватора рабочего в Пачелме

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По версии следствия, днем 16 марта на территории одного из предприятий в поселке при выполнении ремонтных работ строительной техники был травмирован ковшом экскаватора 46-летний сотрудник предприятия. Мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался в автомобиле скорой медицинской помощи по пути в больницу», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она уточнила, что, по предварительным данным, трагедия произошла из-за несоблюдения правил техники безопасности и иных правил охраны труда.

«В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося, осуществляется сбор и закрепление доказательственной базы. Проводятся допросы сотрудников предприятия, устанавливается круг должностных лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда», — пояснила собеседница агентства.
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