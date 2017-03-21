При пожаре в Никольске погиб мужчина Происшествия

Пенза, 21 марта 2017. PenzaNews. Мужчина погиб в результате пожара, который произошел в квартире дома на улице Ленина в городе Никольске Пензенской области во вторник, 21 марта. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС РФ по региону Анна Шупилова.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она пояснила, что сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 11.48.

«Обгорели стены и потолок в трехкомнатной квартире на площади около 30 кв. метров», — уточнила собеседница агентства.

Анна Шупилова отметила, что для ликвидации последствий пожара от ведомства привлекались шесть человек и две единицы техники.

«Причины произошедшего устанавливаются», — сказала она.