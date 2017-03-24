В Пензе задержан мужчина, пытавшийся перебросить в колонию партию телефонов Происшествия

Пенза, 24 марта 2017. PenzaNews. Сотрудники оперативного отдела исправительной колонии №1 и отдела спецназначения управления ФСИН России по Пензенской области пресекли попытку доставки в ИК партии телефонов.

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«В ходе оперативно-разыскных мероприятий на территории, прилегающей к колонии, ими был задержан гражданин 1984 года рождения. При проведении досмотра у молодого человека было обнаружено и изъято два свертка, в которых находились восемь телефонов и комплектующие, обеспечивающие их работу — зарядные устройства и SIM-карты», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ФСИН России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что запрещенные предметы злоумышленник пытался перебросить через основное ограждение.