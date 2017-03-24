21:56:25 Пятница, 24 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензе задержан мужчина, пытавшийся перебросить в колонию партию телефонов

16:53 | 24.03.2017 | Происшествия

Печать

Пенза, 24 марта 2017. PenzaNews. Сотрудники оперативного отдела исправительной колонии №1 и отдела спецназначения управления ФСИН России по Пензенской области пресекли попытку доставки в ИК партии телефонов.

В Пензе задержан мужчина, пытавшийся перебросить в колонию партию телефонов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий на территории, прилегающей к колонии, ими был задержан гражданин 1984 года рождения. При проведении досмотра у молодого человека было обнаружено и изъято два свертка, в которых находились восемь телефонов и комплектующие, обеспечивающие их работу — зарядные устройства и SIM-карты», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ФСИН России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что запрещенные предметы злоумышленник пытался перебросить через основное ограждение.
Актуальное
Читайте также
Модератором форума «InnoMed-2017» в Пензе станет Герман Иноземцев Пензенская гимнастка включена в состав сборной России для участия в чемпионате Европы
Три заявки на грант подано для развития «Золотаревского городища» Пенза могла избежать потерь в области культурного наследия — Наталья Соколова
Пензенская область имеет хороший потенциал для развития туризма — Олег Ягов Защитные зоны приводят к «омертвлению» центра Пензы — Сергей Герасимов
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама