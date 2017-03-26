В Пензе полицейский ранил пассажира, пытаясь выстрелами остановить пьяного водителя Происшествия

Пенза, 26 марта 2017. PenzaNews. Сотрудник ГИБДД УМВД России по городу Пензе применил табельное оружие для остановки нетрезвого водителя в ночь на воскресенье, 26 марта.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, инцидент произошел в 3.30.

«Сотрудники ГИБДД принимали меры к задержанию автомобиля «ВАЗ-21099», за рулем которого находился 25-летний житель Мокшанского района, ранее привлекавшийся к административной ответственности за ряд правонарушений, в том числе за отказ пройти медицинское освидетельствование. На неоднократные законные требования остановиться водитель не реагировал. Превысив скоростной режим, он совершил наезд на препятствие, в результате чего было пробито левое заднее колесо. Он пытался скрыться», — уточнили в ведомстве.

В полиции отметили, что в целях пресечения правонарушений сотрудник ГИБДД начал осуществлять преследование.

«В соответствии с федеральным законом «О полиции» для остановки транспортного средства сотрудник Госавтоинспекции произвел выстрелы из табельного оружия в сторону машины. Водитель не справился с управлением и произвел съезд в кювет. В результате инцидента пассажир, находившийся на заднем сиденье, получил непроникающее пулевое ранение поясничной области и после оказания медицинской помощи отпущен домой», — пояснили в пресс-службе.

В управлении добавили, что по данному факту проводится проверка, в рамках которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«В отношении водителя составлены административные материалы за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и за управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками. Также правонарушитель будет привлечен к ответственности за повторное вождение автомобиля в состоянии опьянения», — сказали в полиции.