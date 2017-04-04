В городе «Спутник» из-за бесхозной коробки эвакуировали жильцов дома Происшествия

Пенза, 4 апреля 2017. PenzaNews. Частичная эвакуация жильцов одного из домов на улице Изумрудной в городе «Спутник» под Пензой проведена во вторник, 4 апреля, в связи с обнаружением в подъезде бесхозной коробки. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«В подъезде многоквартирного дома между первым и вторым этажами была обнаружена бесхозная коробка с неизвестным содержимым. На место выехали сотрудники полиции и спецслужб», — отметили в ведомстве.

В полиции уточнили, что, как выяснилось впоследствии, коробку в подъезде оставил гражданин, распространявший листовки рекламного характера.

«После того, как мужчина полностью раскидал все листовки по почтовым ящикам, он оставил эту коробку и ушел», — пояснили в управлении.

В полиции добавили, что по данному факту проводится проверка.

Как сообщают пользователи соцсетей, инцидент произошел в доме №1 на улице Изумрудной.