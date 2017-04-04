16:59:54 Вторник, 4 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ФОТОРЕПОРТАЖ В Пензе почтили память жертв теракта в метро Санкт-Петербурга

В городе «Спутник» из-за бесхозной коробки эвакуировали жильцов дома

11:19 | 04.04.2017 | Происшествия

Печать

Пенза, 4 апреля 2017. PenzaNews. Частичная эвакуация жильцов одного из домов на улице Изумрудной в городе «Спутник» под Пензой проведена во вторник, 4 апреля, в связи с обнаружением в подъезде бесхозной коробки. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В городе «Спутник» из-за бесхозной коробки эвакуировали жильцов дома. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В подъезде многоквартирного дома между первым и вторым этажами была обнаружена бесхозная коробка с неизвестным содержимым. На место выехали сотрудники полиции и спецслужб», — отметили в ведомстве.

В полиции уточнили, что, как выяснилось впоследствии, коробку в подъезде оставил гражданин, распространявший листовки рекламного характера.

«После того, как мужчина полностью раскидал все листовки по почтовым ящикам, он оставил эту коробку и ушел», — пояснили в управлении.

В полиции добавили, что по данному факту проводится проверка.

Как сообщают пользователи соцсетей, инцидент произошел в доме №1 на улице Изумрудной.
Актуальное
Читайте также
В пензенской колонии №8 обнаружены заточки, лезвия и самодельная проводка В Пензе «Городские аптеки» оштрафованы за невыполнение требований Роспотребнадзора
Пензенские армяне соберутся на концерте ко Дню материнства и красоты Двое пензенских регбистов примут участие в чемпионате Европы
В пензенской картинной галерее начала работу выставка-продажа растений Устный ЕГЭ по английскому языку в прошел в Пензе без сбоев
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама