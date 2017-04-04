Число ДТП в Пензенской области сократилось на 5% Происшествия

Пенза, 4 апреля 2017. PenzaNews. Количество ДТП, произошедших в Пензенской области за три месяца 2017 года, сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5%. Такие данные озвучены в ходе совещания по результатам оперативно-служебной деятельности регионального управления ГИБДД УМВД России и подчиненных подразделений во вторник, 4 апреля.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно приведенным сведениям, всего за этот период произошло 356 ДТП.

Количество погибших сократилось на 17,3% — с 52 до 43, раненых — на 6,5% — с 511 до 478.

Число аварий, произошедших по вине водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, увеличилось на 12% — с 33 до 37.

Количество происшествий с участием пешеходов сократилось на 9,7% — со 134 до 121.

С участием детей и подростков в возрасте до 16 лет зарегистрировано 34 ДТП.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области, по итогам совещания перед сотрудниками Госавтоинспекции в качестве приоритетных поставлены задачи по реализации комплекса мер по предупреждению ДТП с участием несовершеннолетних, происходящих по вине водителей в состоянии опьянения, а также повышению качества оказания госуслуг.