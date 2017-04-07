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В Пензе полиция оцепила территорию у детсада из-за рюкзака, в котором оказались тетради

12:05 | 07.04.2017 | Происшествия

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Пенза, 7 апреля 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции оцепили территорию неподалеку от филиала №2 детсада №120 «Журавушка» на улице Челябинской в Пензе из-за бесхозного рюкзака, в котором, как выяснилось позднее, находились книги и тетради.

В Пензе полиция оцепила территорию у детсада из-за рюкзака, в котором оказались тетради

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В полицию поступило сообщение о том, что на скамейке обнаружен бесхозный рюкзак. На место происшествия выехали сотрудники полиции и других специальных служб», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области в пятницу, 7 апреля.

В ведомстве добавили, что в результате проверочных мероприятий опасения не подтвердились — содержимое рюкзака не представляет никакой опасности для окружающих.
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