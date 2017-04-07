Под Пензой спасены застрявшие на льдине рыбаки Происшествия

Пенза, 7 апреля 2017. PenzaNews. Спасатели помогли вернуться на берег Сурского водохранилища под Пензой двум рыбакам, оказавшимся на льду вдали от суши в пятницу, 7 апреля.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по региону, сигнал о терпящих бедствие рыбаках поступил на пульт дежурного около 13.00.

«К ним на выручку прибыли сотрудники государственной инспекции по маломерным судам и пензенского пожарно-спасательного центра, которые при помощи лодки избавили рыбаков от неминуемой гибели», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что мужчины утром без проблем покинули берег, а днем не смогли вернуться обратно, потом что лед с каждым часом сильнее отходит от берега из-за постоянно поступающей воды.