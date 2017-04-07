На окраине Пензы горит около 3 га сухой травы Происшествия

Пенза, 7 апреля 2017. PenzaNews. Прошлогодняя трава горит на площади около 3 га на окраине Пензы — в районе микрорайона Кривозерье. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС РФ по региону Анна Шупилова.

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«Сигнал о происшествии поступил примерно в 15.44. В настоящее время на месте работают два пожарных расчета, прибыла дружина добровольцев», — сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что при ликвидации последствий произошедшего используются ранцевые огнетушители, однако борьбу с огнем затрудняет ветер — пока возгорание устраняют на одном участке, оно возникает по-соседству.

По имеющейся информации, в непосредственной близости от места происшествия жилых домов и строений нет.