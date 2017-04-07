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В Пензе водитель выплатил 200 тыс. рублей пенсионерке, выпавшей из автобуса

18:20 | 07.04.2017 | Происшествия

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Пенза, 7 апреля 2017. PenzaNews. Водитель, управлявший автобусом №30, по вине которого 83-летняя пенсионерка упала на дорогу на проспекте Строителей в Пензе, добровольно возместил потерпевшей причиненный моральный вред в размере 200 тыс. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Пензе водитель выплатил 200 тыс. рублей пенсионерке, выпавшей из автобуса

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она уточнила, что суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

«21 декабря 2016 года в 16.40 мужчина, управляя принадлежащим МУП «Пассажирские перевозки города Пензы» автобусом, осуществлял перевозку пассажиров по маршруту №30. Отъезжая от остановки общественного транспорта «Могилевский дворик», водитель не убедился в завершении посадки пассажиров, отвлекся от управления автобусом и начал его движение с открытыми дверьми. В результате осуществлявшая посадку в салон через среднюю дверь пожилая женщина потеряла равновесие и упала на дорогу», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Артамонова отметила, что потерпевшая получила тяжелые травмы.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя, обстоятельствами совершения преступления, данными о личности мужчины ему назначено наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы», — сказала она, подчеркнув, что приговор не вступил в законную силу.
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