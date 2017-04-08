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В Кузнецке младенец госпитализирован с ожогами 25% тела

12:16 | 08.04.2017 | Происшествия

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Кузнецк, 8 апреля 2017. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту госпитализации в детскую больницу Кузнецка Пензенской области 11-месячного ребенка с ожогами 25% тела. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по связям со СМИ Людмила Фомина.

В Кузнецке младенец госпитализирован с ожогами 25% тела

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Предварительно установлено, что днем 6 апреля в одном из населенных пунктов Кузнецкого района 11-месячный мальчик, который находился в ходунках, опрокинул на себя чайник с кипятком. После произошедшего родители ребенка сразу вызвали скорую помощь», ― уточнила собеседница агентства.

По ее словам, в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

«По результатам проверки действиям родителей ребенка будет дана юридическая оценка», ― резюмировала Людмила Фомина.
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