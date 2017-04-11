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В Пензе из школы №66 из-за пожара эвакуировали почти 400 человек

16:35 | 11.04.2017 | Происшествия

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Пенза, 11 апреля 2017. PenzaNews. 344 ученика и 40 сотрудников эвакуированы из школы №66 в Пензе из-за возгорания в санитарной комнате. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

В Пензе из школы №66 из-за пожара эвакуировали почти 400 человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве уточнили, что площадь возгорания, которое произошло во вторник, 11 апреля, около 14.30, составила 10 кв. метров.

«Оно было ликвидировано сотрудниками школы с помощью огнетушителя до прибытия пожарных», — пояснили в пресс-службе.

В управлении подчеркнули, что в результате пожара пострадавших и погибших нет.

«На место выезжали семь единиц техники и около 20 человек личного состава. Причины случившегося устанавливаются», — резюмировали в ведомстве.
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