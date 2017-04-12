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В Пензенской области за сутки пожарные почти 60 раз выезжали тушить траву и мусор

14:02 | 12.04.2017 | Происшествия

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Пенза, 12 апреля 2017. PenzaNews. Пожарно-спасательные подразделения Пензенской области только за одни сутки выезжали 58 раз тушить сухую траву и мусор. Об этом сообщил начальник главного управления МЧС России по региону генерал-майор внутренней службы Сергей Козлов.

В Пензенской области за сутки пожарные почти 60 раз выезжали тушить траву и мусор

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Пожарно-спасательные подразделения практически не успевали заезжать в расположение своих частей», — отметил он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в ведомстве в среду, 12 апреля.

По словам Сергея Козлова, ежегодно в весенне-летний пожароопасный период фиксируется примерно по 800 подобных загораний.

«В связи с этим хотелось бы обратиться к населению, к руководителям объектов с просьбой в первую очередь, конечно же, навести порядок. Особо это касается жилого сектора», — сказал он.

Сергей Козлов отметил, что с учетом устойчивого повышения среднесуточной температуры воздуха риск возникновения возгораний увеличивается.

Начальник главного управления МЧС России по Пензенской области сообщил, что с начала 2017 года в регионе зарегистрировано 258 пожаров, в результате которых 32 человека погибли и 16 пострадали.
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