В Пензенской области около 5 тыс. человек остались без света после ледяного дождя Происшествия

Пенза, 20 апреля 2017. PenzaNews. Около 5 тыс. человек в 10 населенных пунктах Кузнецкого района Пензенской области остались без электроэнергии после ледяного дождя утром в четверг, 20 апреля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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«Неблагоприятные погодные условия стали причиной автоматического отключения системы электроснабжения в населенных пунктах Поселки, Татарский Канадей, Ульяновка, Евлашево, Большой и Малые Труев и ряде других», — уточнили в пресс-службе.

О случившемся проинформирован губернатор Иван Белозерцев, который поручил оперативно организовать выезд на место аварийных бригад, а также обеспечить их необходимой техникой, чтобы завершить восстановительные работы до конца дня.

На данный момент в ликвидации последствий случившегося задействованы 10 единиц техники и семь бригад, в составе которых трудятся 35 человек.

На помощь специалистам «Пензаэнерго» направлены силы и средства из других районов Пензенской области.

Идет последовательное подключение населенных пунктов к системе электроснабжения.