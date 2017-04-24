В Пензе выясняют обстоятельства гибели мужчины, сорвавшегося с балкона на улице Мира Происшествия

Пенза, 24 апреля 2017. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели 19-летнего уроженца Таджикистана с балкона многоэтажного дома на улице Мира в Пензе.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По предварительным данным, вечером 23 апреля молодой человек при проведении ремонтных работ на балконе многоэтажного жилого дома на улице Мира города Пензы упал с высоты 8 этажа. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Юлия Пилясова.

Она уточнила, что погибший работал у индивидуального предпринимателя по договору подряда.

«В настоящее время опрашиваются очевидцы, выполняются иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказала собеседница агентства.