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Бдительный часовой на КПП Заречного помог задержать находившегося в розыске водителя

09:53 | 26.04.2017 | Происшествия

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Заречный, 26 апреля 2017. PenzaNews. Бдительность сержанта Евгения Боровикова, который заметил признаки алкогольного опьянения у водителя, остановленного для досмотра на контрольно-пропускном пункте Заречного Пензенской области, помогла задержать мужчину, находившегося в розыске.

Бдительный часовой на КПП Заречного помог задержать находившегося в розыске водителя

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по региону, сержант сразу же прекратил допуск через КПП, задержал гражданина и доложил о случившемся начальнику караула.

«Часовой передал задержанного помощнику коменданта и прибывшим сотрудникам вневедомственной охраны управления Росгвардии», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что впоследствии выяснилось о розыске данного гражданина, который осуществлялся уже в течение нескольких дней.

«По данному факту проводится проверка», — сказали в Росгвардии.
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