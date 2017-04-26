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В подозрительной сумке, оставленной в пензенской «Высшей лиге», была спортивная форма

21:29 | 26.04.2017 | Происшествия

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Пенза, 26 апреля 2017. PenzaNews. Бесхозная сумка, в которой, как выяснилось позже, находилась спортивная форма, стала причиной эвакуации людей из здания торгово-развлекательного центра «Высшая лига» в Пензе вечером в среду, 26 апреля.

В подозрительной сумке, оставленной в пензенской «Высшей лиге», была спортивная форма

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» источник в правоохранительных органах, ее владелец уже установлен и опрошен.

«По предварительным данным, молодой человек после посещения тренажерного зала решил совершить прогулку, а носить с собой форму ему не захотелось. Тогда он придумал на время оставить сумку в магазине, спрятав ее «в укромном месте». Бесхозную вещь на третьем этаже «Высшей лиги» обнаружил администратор, который сразу же сообщил об этом в правоохранительные органы», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, оперативно были приняты меры по эвакуации посетителей и персонала, а внутрь никого не пускали до тех пор, пока полицейские не убедились в отсутствии опасности для граждан.
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