20:11:30 Четверг, 27 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ФОТОРЕПОРТАЖ Иномарка въехала в здание в центре города. Пенза, 27 апреля 2017 г.

Автор памятника Лермонтову в «Спутнике» найден мертвым в Саранске

17:31 | 27.04.2017 | Происшествия

Печать

Пенза, 27 апреля 2017. PenzaNews. Автор памятника Михаилу Лермонтову, который установлен у школы в городе «Спутник» под Пензой, скульптор Сергей Гурьянов обнаружен мертвым в своем офисе на проспекте Ленина в Саранске в четверг, 27 апреля.

Автор памятника Лермонтову в «Спутнике» найден мертвым в Саранске. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает еженедельная газета «Столица С», тело Сергея Гурьянова в день его 66-летия обнаружили родные.

По предварительным данным, мужчина умер вследствие самоубийства. Сергей Гурьянов оставил предсмертную записку.

По факту случившегося сотрудники следственного управления СКР по Республике Мордовия проводят проверку.

Сергей Гурьянов увековечил память о Михаиле Лермонтове в бронзе к 200-летию со дня рождения поэта, которое отмечалось в 2014 году.

Какое-то время памятник стоял на заднем дворе Законодательного собрания Пензенской области, затем его перенесли на набережную города «Спутник», а после установили у школы, которая стала первой в новом микрорайоне.
Актуальное
Читайте также
В Пензе завершается подготовка к общегородскому субботнику Пензенские гимнасты завоевали 7 медалей на всероссийских соревнованиях среди студентов
В Пензе начали работу над концепцией развития здравоохранения, физкультуры и спорта В «МегаФоне» дали рекомендации пензенцам, как сэкономить на связи в праздники
Двое жителей Пензы подозреваются в краже витаминов из аптеки Мэр Пензы передал митрополиту деньги, собранные на собор
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама