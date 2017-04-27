Автор памятника Лермонтову в «Спутнике» найден мертвым в Саранске Происшествия

Пенза, 27 апреля 2017. PenzaNews. Автор памятника Михаилу Лермонтову, который установлен у школы в городе «Спутник» под Пензой, скульптор Сергей Гурьянов обнаружен мертвым в своем офисе на проспекте Ленина в Саранске в четверг, 27 апреля.

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Как сообщает еженедельная газета « Столица С », тело Сергея Гурьянова в день его 66-летия обнаружили родные.

По предварительным данным, мужчина умер вследствие самоубийства. Сергей Гурьянов оставил предсмертную записку.

По факту случившегося сотрудники следственного управления СКР по Республике Мордовия проводят проверку.

Сергей Гурьянов увековечил память о Михаиле Лермонтове в бронзе к 200-летию со дня рождения поэта, которое отмечалось в 2014 году.

Какое-то время памятник стоял на заднем дворе Законодательного собрания Пензенской области, затем его перенесли на набережную города «Спутник», а после установили у школы, которая стала первой в новом микрорайоне.