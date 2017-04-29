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По факту служебного подлога со стороны пензенского полицейского назначена проверка

12:07 | 29.04.2017 | Происшествия

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Пенза, 29 апреля 2017. PenzaNews. Руководство управления МВД России по Пензенской области назначило служебную проверку по факту совершения подлога инспектором ДПС.

По факту служебного подлога со стороны пензенского полицейского назначена проверка

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По предварительной информации, сотрудник ГИБДД внес в постановление об административном правонарушении ложные сведения, искажающие их действительное содержание. Инспектор указал, что водитель автомобиля, остановленный им и не имевший права управления транспортными средствами, совершил переход проезжей части вне зоны действия пешеходного перехода», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что по результатам проверки будет решаться вопрос об увольнении инспектора из органов внутренних дел, а также привлечении его непосредственных руководителей к дисциплинарной ответственности.

«Также он будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством», — добавили в полиции.
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