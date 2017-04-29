По факту служебного подлога со стороны пензенского полицейского назначена проверка Происшествия

Пенза, 29 апреля 2017. PenzaNews. Руководство управления МВД России по Пензенской области назначило служебную проверку по факту совершения подлога инспектором ДПС.

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«По предварительной информации, сотрудник ГИБДД внес в постановление об административном правонарушении ложные сведения, искажающие их действительное содержание. Инспектор указал, что водитель автомобиля, остановленный им и не имевший права управления транспортными средствами, совершил переход проезжей части вне зоны действия пешеходного перехода», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что по результатам проверки будет решаться вопрос об увольнении инспектора из органов внутренних дел, а также привлечении его непосредственных руководителей к дисциплинарной ответственности.

«Также он будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством», — добавили в полиции.