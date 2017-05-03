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В Заречном у гаражей найдено тело младенца

16:10 | 03.05.2017 | Происшествия

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Заречный, 3 мая 2017. PenzaNews. Тело новорожденного мальчика с гнилостными изменениями обнаружено около гаражного кооператива на улице Индустриальной в Заречном Пензенской области в минувший понедельник, 1 мая.

В Заречном у гаражей найдено тело младенца

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Тело ребенка было завернуто в женскую одежду и помещено в полиэтиленовый пакет», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она уточнила, что по данному факту проводится доследственная проверка.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения причин наступления смерти младенца. Также совместно с сотрудниками полиции проводятся разыскные мероприятия по установлению матери ребенка», — добавила собеседница агентства.

Людмила Фомина отметила, что располагающие информацией жители могут сообщить сведения о предполагаемой матери по телефонам: +7 (8412) 36-17-02, 65-56-18 или 02.
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