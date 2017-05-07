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На трассе «Тамбов — Пенза» в ДТП с участием фуры погиб водитель кроссовера «Nissan Juke»

11:55 | 07.05.2017 | Происшествия

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Пенза, 7 мая 2017. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции начали проверку по факту столкновения фуры «MAN» и автомобиля «Nissan Juke» на трассе «Тамбов — Пенза» в Белинском районе, в результате которого водитель кроссовера погиб, а женщина и ребенок, находившиеся в салоне, были госпитализированы.

На трассе «Тамбов — Пенза» в ДТП с участием фуры погиб водитель кроссовера «Nissan Juke»

Фото: Gibdd.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области, трагическая авария произошла утром в минувшую субботу, 6 мая.

«Водитель автомашины «Nissan Juke» – мужчина 1982 года рождения от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Травмы получили две пассажирки — женщина 1987 года рождения и девочка 2016 года рождения», — уточнили в ведомстве.

В отделе пропаганды добавили, что прибывшие на место ДТП врачи осмотрели водителя многотонной машины, госпитализация ему не потребовалась.

Обстоятельства произошедшего выясняются.
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