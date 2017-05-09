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В Пензе на территории санатория имени Кирова горит здание

20:27 | 09.05.2017 | Происшествия

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Пенза, 9 мая 2017. PenzaNews. Здание, расположенное на территории санатория имени С.М. Кирова в Пензе, который в настоящее время не функционирует, загорелось вечером во вторник, 9 мая.

В Пензе на территории санатория имени Кирова горит здание. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По словам людей, живущих неподалеку, огонь стал виднеться приблизительно в 19.00.

Комментируя ИА «PenzaNews» произошедшее, начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС РФ по Пензенской области Анна Шупилова сообщила, что в Ахунах горит неэксплуатируемое двухэтажное деревянное здание.

«К настоящему времени пожар локализован. На месте работают около 20 человек личного состава, задействовано шесть единиц техники», — уточнила собеседница агентства.

Она отметила, что в результате пожара никто не пострадал.

«Сгорела кровля, огонь повредил помещение на втором этаже», — сказала Анна Шупилова.

Она добавила, что в причинах случившегося предстоит разобраться дознавателям, которые уже приступили к работе.
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