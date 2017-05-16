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Под Пензой обезврежена мина времен Великой Отечественной войны

13:33 | 16.05.2017 | Происшествия

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Пенза, 16 мая 2017. PenzaNews. Сотрудники регионального управления Росгвардии обезвредили мину времен Великой Отечественной войны, обнаруженную в Пензенском районе Пензенской области.

Под Пензой обезврежена мина времен Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ведомства, сигнал об обнаружении предмета, похожего на артиллерийский снаряд, поступил в минувший понедельник, 15 мая.

«На место происшествия незамедлительно выехали взрывотехники ОМОНа Росгвардии, а также представители МЧС, врачи скорой помощи и полиции. Была оцеплена близлежащая территория, а в целях предотвращения проникновения на нее посторонних перекрыты пути проезда для автотранспорта», — пояснили в ведомстве.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

В пресс-службе уточнили, что находка оказалась 82-миллиметровой миной 1940-х годов со следами коррозии.

«Боеприпас представлял серьезную угрозу для жизни и здоровья граждан и был непригоден для транспортировки. Бойцы ОМОНа уничтожили взрывоопасный предмет накладным зарядом на месте обнаружения», — добавили в Росгвардии.
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