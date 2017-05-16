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Под Пензой на 6-летнего мальчика упала деревянная горка

20:14 | 16.05.2017 | Происшествия

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Пенза, 16 мая 2017. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» возбуждено по факту падения деревянной горки на 6-летнего мальчика на улице Октябрьской в Леонидовке под Пензой.

Под Пензой на 6-летнего мальчика упала деревянная горка

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области Людмила Фомина, инцидент произошел в минувшее воскресенье, 14 мая.

«В результате ребенок получил телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью. Он был госпитализирован в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь», ― уточнила собеседница агентства.

По ее словам, в настоящее время следователи допрашивают свидетелей и изучают изъятую техническую документацию, касающуюся установки детского игрового комплекса.

«Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», ― отметила Людмила Фомина.
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