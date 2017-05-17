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Один человек погиб, пятеро пострадали при столкновении двух автомобилей под Пензой

13:00 | 17.05.2017 | Происшествия

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Пенза, 17 мая 2017. PenzaNews. Один человек погиб, пятеро пострадали в результате столкновения автомобилей «Toyota Avensis» и «Opel Insignia» на 217 км автодороги «Тамбов — Пенза» в Каменском районе.

Один человек погиб, пятеро пострадали при столкновении двух автомобилей под Пензой

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло около 22.00 в минувший вторник, 16 мая.

«В результате столкновения автомобиля «Toyota Avensis» под управлением неустановленного водителя и машины «Opel Insignia», за рулем которой был мужчина 1987 года рождения, погиб пассажир «Toyota» 1983 года рождения», — уточнили в ведомстве.

В Госавтоинспекции добавили, что пассажиры «Toyota Avensis» 1988, 1985 и 1988 годов рождения были госпитализированы в медицинское учреждение.

«Мальчик 2015 года рождения, находившийся в автомобиле«Opel», после медицинского обследования был отпущен, а пассажирка этой же машины 1986 года рождения — госпитализирована», — отметили в отделе пропаганды.

В ведомстве подчеркнули, что по данному факту проводится проверка.
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