Под Пензой разбился легкомоторный самолет, пилот погиб Происшествия

Пенза, 17 мая 2017. PenzaNews. Пилот 1956 года рождения погиб при падении легкомоторного самолета «Бекас Х-32» разбился в Земетчинском районе Пензенской области утром в среду, 17 мая. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова.

Фото: 58.mchs.gov.ru

Она уточнила, что трагедия произошла около села Матчерка.

«По предварительным данным, самолет осуществлял сельхозработы на полях ООО «СоюзАгро», — добавила собеседница агентства.

По ее словам, на место выехал пензенский транспортный прокурор Сергей Гусев.

«Организована прокурорская проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и законности использования воздушного пространства», — отметила Майя Иванова.