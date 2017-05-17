Сбивший пешехода в Нижней Елюзани из-за чтения SMS водитель оштрафован на 100 тыс. рублей Происшествия

Пенза, 17 мая 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения решение, которым мужчина, сбивший пешехода в селе Нижняя Елюзань Городищенского района Пензенской области, обязан выплатить пострадавшему 100 тыс. рублей.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова, иск о компенсации в размере 200 тыс. рублей в суд подал пострадавший в ДТП мужчина 1956 года рождения, пояснив, что до аварии имел проблемы со здоровьем, которые еще более усугубились после нее.

«В 2015 он перенес ишемический инсульт. В результате лечения пальцы левой руки немного стали сгибаться, а также он уже мог без посторонней помощи медленным шагом передвигаться на небольшие расстояния», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что ДТП произошло 5 марта 2016 года, когда пожилой мужчина шел по обочине вдоль дороги, возвращаясь из мечети, которая находится недалеко от его дома.

«Проходя мимо дома на улице Центральной, он увидел, что на него движется автомобиль. Пешеход остановился и поднял вверх палку, на которую опирался при ходьбе, обозначая опасность водителю, однако автомобиль совершил на него наезд. Водитель вышел из машины, затем вновь сел за руль и попытался съехать с человека, но автомобиль буксовал и только плотней прижал его своим весом к земле. Подошедшие односельчане извлекли его из-под машины», — уточнила Наталья Быченкова.

Она пояснила, что левая рука пострадавшего попала под нагретый радиатор автомобиля.

«Из больницы мужчина был выписан с диагнозом «Термический ожог III степени левой кисти 1%, ушиб тазобедренного и левого локтевого сустава». Он перенес две операции, ему были удалены сухожилия кисти, осуществлена пересадка кожи на руке. После удаления сухожилий рука вновь стала неподвижна и разработке не подлежит, его состояние здоровья в целом ухудшилось, в том числе на почве перенесенного стресса и переживаний, хотя до ДТП врачами отмечалось улучшение», — отметила пресс-секретарь областного суда.

По словам Натальи Быченковой, водитель признался в судебном заседании, что за рулем отвлекся на чтение SMS-сообщения.

«В этот момент контроль за проезжей частью он ослабил, а затем увидел пешехода, но уже ничего не успел сделать. Он побежал за помощью, со знакомыми на одеяле они отнесли пострадавшего домой, после чего мужчина вызвал скорую медицинскую помощь. Впоследствии мать водителя передала пострадавшему 17 тыс. рублей», — добавила она.

Пресс-секретарь облсуда отметила, что с решением Городищенского районного суда от 14 февраля, согласно которому компенсация составила 100 тыс. рублей, не согласились и истец, и ответчик.

«Решение вступило в законную силу 16 мая», — резюмировала Наталья Быченкова.