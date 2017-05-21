Под Пензой пенсионерка получила травмы в результате пожара и хлопка газа Происшествия

Пенза, 21 мая 2017. PenzaNews. Пожилая женщина получила травмы в результате пожара и хлопка газа, произошедших в на улице Рабочей в селе Константиновка Пензенской области в минувшую субботу, 20 мая.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» очевидец случившегося, в момент хлопка он находился с другом около соседнего дома.

«Дом большой, на две семьи. Одна его часть была полностью разрушена. Когда мы туда подбежали, увидели, что под завалом была пожилая женщина. Мы стали вытаскивать доски», ― добавил собеседник агентства.

По его словам, женщине стало холодно, и она была очень тепло одета.

«Количество одежды спасло ее от сильного удара. Крыша рухнула таким образом, что бабушка осталась сидеть как под куполом, только чуть-чуть провалилась в пол. Она даже не сразу поняла, что случилось», ― сказал очевидец.

Он также обратил внимание на тот факт, что посмотреть на пожар собралось большое количество людей ― они снимали происходившее на камеры мобильных телефонов, и лишь один человек подбежал к дому и помог вытаскивать пенсионерку из огня.

Как сообщила ИА «PenzaNews» начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС РФ по региону Анна Шупилова, при пожаре в Константиновке пострадала женщина 1940 года рождения.

«Площадь возгорания составила около 200 кв. метров», ― отметила собеседница агентства.

Она подчеркнула, что точная причина пожара будет установлена после проверки.