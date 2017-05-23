Молодая женщина и ребенок пострадали в ДТП с фурой под Кузнецком Происшествия

Кузнецк, 23 мая 2017. PenzaNews. Пассажиры автомобиля «Hyundai Solaris» — женщина 1996 года рождения и мальчик 2016 года рождения — получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения с фурой «Volvo» в селе Верхозим Кузнецкого района Пензенской области утром во вторник, 23 мая.

Фото: 58.mchs.gov.ru

«Они были госпитализированы в медицинское учреждение», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

В ведомстве уточнили, что за рулем легкового автомобиля с рязанскими номерами находился мужчина 1980 года рождения, а грузовиком управлял водитель 1964 года рождения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщается на сайте главного управления МЧС России по Пензенской области, для ликвидации последствий ДТП от ведомства привлекались три человека и одна единица техники.