В тройном ДТП с самосвалом в Пензе пострадали шесть пассажиров микроавтобуса Происшествия

Пенза, 25 мая 2017. PenzaNews. Шесть пассажиров микроавтобуса «Mercedes» пострадали при столкновении с самосвалом «Shacman» и автомобилем «Ока», которое произошло на пересечении проспекта Победы в Пензе и федеральной автодороги М5 «Урал» в четверг, 25 мая.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону, ДТП произошло около 12.00.

«В результате происшествия шесть пассажиров микроавтобуса получили телесные повреждения и были осмотрены бригадой скорой помощи. Трое из них были госпитализированы в медицинское учреждение», — уточнили в ведомстве.

В полиции уточнили, что за рулем микроавтобуса был мужчина 1954 года рождения, самосвалом «Shacman» управлял мужчина 1987 года рождения, а водителем «Оки» был мужчина 1945 года рождения.

«По данному факту проводится проверка», — добавили в управлении.