03:55:24 Пятница, 26 мая
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В тройном ДТП с самосвалом в Пензе пострадали шесть пассажиров микроавтобуса

17:13 | 25.05.2017 | Происшествия

Печать

Пенза, 25 мая 2017. PenzaNews. Шесть пассажиров микроавтобуса «Mercedes» пострадали при столкновении с самосвалом «Shacman» и автомобилем «Ока», которое произошло на пересечении проспекта Победы в Пензе и федеральной автодороги М5 «Урал» в четверг, 25 мая.

В тройном ДТП с самосвалом в Пензе пострадали шесть пассажиров микроавтобуса

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону, ДТП произошло около 12.00.

«В результате происшествия шесть пассажиров микроавтобуса получили телесные повреждения и были осмотрены бригадой скорой помощи. Трое из них были госпитализированы в медицинское учреждение», — уточнили в ведомстве.

В полиции уточнили, что за рулем микроавтобуса был мужчина 1954 года рождения, самосвалом «Shacman» управлял мужчина 1987 года рождения, а водителем «Оки» был мужчина 1945 года рождения.

«По данному факту проводится проверка», — добавили в управлении.
Актуальное
Читайте также
В День пограничника будут временно перекрыты дороги в центре Пензы Анастасия Фесикова в составе сборной РФ тренируется в Болгарии
В Пензе подведены итоги слета туристов-школьников В Пензе пройдут соревнования по фигурному вождению машин среди инвалидов
В Пензе на время велопарада перекроют движение машин и изменят маршруты автобусов Житель Пензенской области попытался дать взятку приставу, чтобы вернуть право вождения
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама