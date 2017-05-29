Спасатели помогли рыбакам, дрейфовавшим под Пензой на сломавшейся моторной лодке Происшествия

Пенза, 29 мая 2017. PenzaNews. Представители пензенского пожарно-спасательного центра оказали помощь двоим рыбакам, вышедшим в акваторию Сурского водохранилища под Пензой на надувной лодке с мотором, которые после поломки вынуждены были дрейфовать, так как весел при них не оказалось.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона, их товарищи, оставшиеся на берегу, забили тревогу после того, как рыбаки в условиях сильной волны длительное время не возвращались к месту стоянки и не выходили на связь.

«Спасатели на моторной лодке провели поиск потерявшихся на акватории водохранилища. Дрейфующая лодка с людьми была обнаружена в районе села Алферьевка», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что спасатели пересадили мужчин в свою лодку, взяли их судно на буксир и доставили к месту их стоянки.

«Другая помощь им не потребовалась», — отметили в управлении.