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Гражданин Киргизии приговорен к принудительным работам за ДТП в Пензенской области

08:47 | 30.05.2017 | Происшествия

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Пенза, 30 мая 2017. PenzaNews. Наказание в виде принудительных работ на срок 2 месяца 15 дней с удержанием 5% из заработка в доход государства назначено 24-летнему гражданину Киргизии Уранбеку Исманову за ДТП в Пензенской области, в котором пострадал человек.

Гражданин Киргизии приговорен к принудительным работам за ДТП в Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В декабре 2016 года осужденный, управляя автомобилем «Honda Stepwgn», предназначенном для перевозки шести пассажиров, перевозил семь человек из Самары в Москву. При движении со скоростью 90–95 км в час он не справился с рулевым управлением и произвел опрокидывание автомобиля в кювет», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что в результате ДТП гражданин Таджикистана получил тяжкие телесные повреждения.

«Приговор вступил в законную силу», — добавила собеседница агентства.
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