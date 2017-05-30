Гражданин Киргизии приговорен к принудительным работам за ДТП в Пензенской области Происшествия

Пенза, 30 мая 2017. PenzaNews. Наказание в виде принудительных работ на срок 2 месяца 15 дней с удержанием 5% из заработка в доход государства назначено 24-летнему гражданину Киргизии Уранбеку Исманову за ДТП в Пензенской области, в котором пострадал человек.

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«В декабре 2016 года осужденный, управляя автомобилем «Honda Stepwgn», предназначенном для перевозки шести пассажиров, перевозил семь человек из Самары в Москву. При движении со скоростью 90–95 км в час он не справился с рулевым управлением и произвел опрокидывание автомобиля в кювет», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что в результате ДТП гражданин Таджикистана получил тяжкие телесные повреждения.

«Приговор вступил в законную силу», — добавила собеседница агентства.