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В Пензе неизвестные облили краской 17 машин «Яндекс.Такси»

12:16 | 30.05.2017 | Происшествия

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Пенза, 30 мая 2017. PenzaNews. Злоумышленники облили краской около двух десятков автомобилей «Яндекс.Такси» в Пензе.

В Пензе неизвестные облили краской 17 машин «Яндекс.Такси». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, обстоятельства инцидента в настоящее время выясняются.

«В 6.20 поступила информация о том, что неизвестные облили краской 17 машин», — сказали в ведомстве.

В полиции отметили, что злоумышленники использовали смываемую краску.

«По данному факту организована проверка», — пояснили в пресс-службе.

Адрес, где произошел инцидент, в УМВД не уточнили.

Предположительно, речь идет о территории у автодрома в микрорайоне Арбеково, где ранее жители города заметили большое скопление новых машин с фирменной символикой «Яндекс.Такси».

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», запуск «Яндекс.Такси» в Пензе проходит не так гладко, как в ряде других регионов России. В частности, есть трудности с набором персонала, из-за чего временно в Пензу прибыли иногородние водители «Яндекс.Такси», а подготовленные для работы новые иномарки пока простаивают без дела.
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