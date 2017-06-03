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В Мокшане 2-летняя девочка получила ожоги 40% тела, включив кран с горячей водой

15:29 | 03.06.2017 | Происшествия

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Мокшан, 3 июня 2017. PenzaNews. Проверка организована по факту получения 2-летней девочки ожогов 40% тела в Мокшане Пензенской области.

В Мокшане 2-летняя девочка получила ожоги 40% тела, включив кран с горячей водой

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со средствами массовой информации Людмила Фомина, инцидент произошел 1 июня.

«По предварительным данным, со слов родителей, ребенок получил ожоги, когда находился один на кухне и с помощью стула поднялся к мойке, где включил кран с горячей водой, подключенный к водонагревателю», — добавила собеседница агентства.

Она уточнила, что после произошедшего родители девочки сразу вызвали скорую помощь.

Людмила Фомина пояснила, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

«Следственное управление СК РФ по Пензенской области обращает внимание родителей быть внимательнее к своим детям. Не оставлять опасные или горячие вещества в доступных для детей местах», — резюмировала собеседница агентства.
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