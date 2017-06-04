В Пензе при пожаре в жилом доме погиб пенсионер Происшествия

Пенза, 4 июня 2017. PenzaNews. 80-летний мужчина погиб в результате пожара, произошедшего в одноэтажном жилом доме на улице Среднекутузовской в Пензе в воскресенье, 4 июня. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС РФ по Пензенской области Анна Шупилова.

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«Площадь пожара в жилом доме составила 100 кв. метров. Кроме того, огонь повредил крышу надворных построек», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что к настоящему времени пожар потушен: в ликвидации последствий происшествия принимали участие 15 человек личного состава, было задействовано пять единиц техники.

«Причины и обстоятельства случившегося выясняются», — сказала Анна Шупилова.

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