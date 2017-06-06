23:45:22 Вторник, 6 июня
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ФОТОРЕПОРТАЖ Ремонт дороги на улице Пушкина. Пенза, 6 июня 2017 г.

В Пензе водитель мусоровоза отправится в колонию-поселение за ДТП с тремя погибшими

18:33 | 06.06.2017 | Происшествия

Печать

Пенза, 6 июня 2017. PenzaNews. Водитель мусоровоза приговорен к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и лишением права управления транспортными средствами на такой же срок за трагическое ДТП на проспекте Строителей в Пензе, в результате которого три человека погибли, а еще один серьезно пострадал.

В Пензе водитель мусоровоза отправится в колонию-поселение за ДТП с тремя погибшими. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В 2016 году мужчина работал водителем в ООО «Управление благоустройства и очистки города Пензы». Управляя мусоровозом около 5.00 6 ноября, он выезжал с 1-го Онежского проезда на крайнюю левую полосу проспекта Строителей в направлении улицы 8 Марта и совершил столкновение с автомобилем марки «Volkswagen Passat», двигавшимся по проспекту на большой скорости», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, 26-летняя пассажирка иномарки от полученных травм скончалась в больнице в тот же день, еще одна женщина в возрасте 28 лет умерла почти через месяц пребывания в коме.

«25-летний водитель легковой автомашины скончался от острой дыхательной недостаточности в феврале 2017 года после проведения нескольких операций. 33-летний пассажир получил тяжкий вред здоровью», — добавила собеседница агентства.

Светлана Артамонова отметила, что виновник ДТП добровольно частично возместил потерпевшим моральный вред.

Читайте также

По факту смертельного ДТП с участием мусоровоза в Пензе организована проверка

«Заявленные гражданские иски о возмещении морального вреда на общую сумму 2,5 млн. рублей с учетом добровольно возмещенных подсудимым денежных средств каждому из признанных по делу потерпевших судом удовлетворены частично — в размере 1 млн. рублей. Взыскание этой суммы решено произвести с ООО «Управление благоустройства и очистки города Пензы» как с работодателя виновного», — уточнила старший помощник прокурора.

Она добавила, что приговор пока не вступил в законную силу.
Актуальное
Читайте также
Анастасия Фесикова выступит на I этапе «Mare Nostrum» Пензенское управление Росприроднадзора оштрафовано за отсутствие информации о проверках
Соревнования по силовому экстриму в День России в Пензе продлятся 6 часов В Пензе начала работу фотовыставка, посвященная Году гражданской обороны
На совещании в Пензе замглавы Росархива обозначил планы работы ведомства На фестивале «Добрая Пенза» можно будет пострелять из лука и отправить открытки
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама