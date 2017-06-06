В Пензе водитель мусоровоза отправится в колонию-поселение за ДТП с тремя погибшими Происшествия

Пенза, 6 июня 2017. PenzaNews. Водитель мусоровоза приговорен к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и лишением права управления транспортными средствами на такой же срок за трагическое ДТП на проспекте Строителей в Пензе, в результате которого три человека погибли, а еще один серьезно пострадал.

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«В 2016 году мужчина работал водителем в ООО «Управление благоустройства и очистки города Пензы». Управляя мусоровозом около 5.00 6 ноября, он выезжал с 1-го Онежского проезда на крайнюю левую полосу проспекта Строителей в направлении улицы 8 Марта и совершил столкновение с автомобилем марки «Volkswagen Passat», двигавшимся по проспекту на большой скорости», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, 26-летняя пассажирка иномарки от полученных травм скончалась в больнице в тот же день, еще одна женщина в возрасте 28 лет умерла почти через месяц пребывания в коме.

«25-летний водитель легковой автомашины скончался от острой дыхательной недостаточности в феврале 2017 года после проведения нескольких операций. 33-летний пассажир получил тяжкий вред здоровью», — добавила собеседница агентства.

Светлана Артамонова отметила, что виновник ДТП добровольно частично возместил потерпевшим моральный вред.

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«Заявленные гражданские иски о возмещении морального вреда на общую сумму 2,5 млн. рублей с учетом добровольно возмещенных подсудимым денежных средств каждому из признанных по делу потерпевших судом удовлетворены частично — в размере 1 млн. рублей. Взыскание этой суммы решено произвести с ООО «Управление благоустройства и очистки города Пензы» как с работодателя виновного», — уточнила старший помощник прокурора.

Она добавила, что приговор пока не вступил в законную силу.