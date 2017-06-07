В Пензе в ночном ДТП погибла молодая женщина Происшествия

Пенза, 7 июня 2017. PenzaNews. Женщина 1997 года рождения погибла в результате столкновения автомобилей «ВАЗ-21083» и «Suzuki Grand Vitara», произошедшего у дома №37 на улице Куйбышева в Пензе в ночь на среду, 7 июня. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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«Предварительно установлено, что в 00.10 произошло столкновение автомобилей «ВАЗ-21083» и «Suzuki Grand Vitara», за рулем которых находились мужчины 1998 и 1988 годов рождения соответственно», — пояснили в Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что погибшая ехала в отечественной машине.

«В результате ДТП получили телесные повреждения водитель и пассажир «ВАЗа». После оказания медицинской помощи они были отпущены», — сказали в отделе пропаганды.

В Госавтоинспекции добавили, что по факту трагической аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.